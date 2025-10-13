La nascita della nostra bambina è stato un miracolo Tony Effe non mi ha mai lasciato sola | Giulia de Lellis torna a casa dopo il parto con la piccola Priscilla

Giulia De Lellis è diventata mamma della piccola Priscilla, nata dal rapporto con Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe. L’influencer ha annunciato la nascita l’8 ottobre, condividendo una foto della figlia addormentata sul petto tatuato del papà. La coppia ha scelto di mantenere riservati i dettagli del parto, rispettando la propria privacy. Domenica 12 ottobre, i neo genitori sono tornati a casa insieme alla bambina. Giulia ha pubblicato su TikTok un video della cosiddetta “dad walk”, la camminata del papà mentre esce dall’ospedale con la figlia nell’ovetto. La didascalia recita: “15 anni che non aspettavo altro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La nascita della nostra bambina è stato un miracolo, Tony Effe non mi ha mai lasciato sola”: Giulia de Lellis torna a casa dopo il parto con la piccola Priscilla

