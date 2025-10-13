La musica elettronica e l' intelligenza artificiale | concerti e workshop a Milano

La rassegna di musica elettronica sperimentale Parade Électronique, promossa da MMT Creative Lab, torna con sei appuntamenti tra ottobre e novembre 2025 per la sua nona edizione. Sarà ospitata al Teatro Arsenale di Milano, in via Cesare Correnti 11 (zona Carrobbio-Torino).Il filo conduttore, nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it