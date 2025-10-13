La Mozzarella di Bufala Campana DOP | abitudini di consumo e reputazione digitale nei mercati europei

AGI - Il gusto autentico della Mozzarella di Bufala Campana DOP conquista l'Europa, non solo a tavola ma anche nel mondo digitale. A rivelarlo sono due ricerche condotte da Nomisma e Arcadia per il Consorzio di Tutela, che saranno presentate il 22 ottobre alle ore 10.30 nella suggestiva cornice delle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, durante l'evento "Mozzarella di Bufala Campana Dop, la sfida europea". Nomisma ha intervistato cinquemila consumatori in Austria, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera, tracciando un identikit dettagliato degli amanti della Bufala Campana. Lo studio ha analizzato non solo le abitudini di acquisto e consumo, ma anche le emozioni associate al prodotto e gli abbinamenti gastronomici preferiti. 🔗 Leggi su Agi.it

