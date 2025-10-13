La montagna brucia di nuovo | l’ombra dei piromani su Taurano

Taurano (AV), 13 ottobre 2025 – La montagna di Taurano è nuovamente avvolta dalle fiamme. Un vasto incendio, divampato nel pomeriggio e propagatosi rapidamente nelle ore serali, sta devastando l’area boschiva in località Arco. Le fiamme, ben visibili anche a chilometri di distanza, hanno già. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it