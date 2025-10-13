La modella entra nella giuria degli Earthshot Prize premi per l' ambiente fondati da William Ma il principe è preoccupato per l' amico David Attenborough
L ’edizione 2025 della cerimonia di premiazione degli Earthshot Prize del principe William, in programma il 5 novembre a Rio de Janeiro, in Brasile, si tinge di un velo di preoccupazione. Una delle figure più importanti della sua giuria, il quasi centenario Sir David Attenborough, non sta bene e la sua partecipazione all’evento è in forse. A fare compagnia a Rania di Giordania e a Cate Blanchett, che sin dall’inizio affiancano William, fondatore del premio, sarà invece una nuova arrivata: la supermodel brasiliana Gisele Bündchen. Il principe William, sorriso e barba in Sudafrica (senza Kate) per gli Earthshot Prize X Leggi anche › William ha nominato Gary Oldman cavaliere, e ha fatto una battuta sul personaggio dell’attore in “Slow Horses” Il principe William sceglie Gisele Bündchen. 🔗 Leggi su Iodonna.it
