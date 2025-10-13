La misura prevede uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti ma solo per le famiglie con ISEE entro determinati limiti Non servirà fare domanda

13 ott 2025

A partire dal 1° gennaio 2026, la tassa sui rifiuti peserà un po’ meno per milioni di famiglie italiane. È in arrivo, infatti, il bonus Tari, una riduzione automatica del 25% destinata ai nuclei con redditi più bassi. L’obiettivo è alleggerire una spesa che, ogni anno, grava parecchio sui bilanci familiari, soprattutto di coloro che faticano di più ad arrivare a fine mese. Spesa intelligente: otto consigli anti spreco con un occhio alla salute X Bonus Tari, sconto sulla tassa rifiuti dal 2026: chi ne avrà diritto. Lo sconto scatterà in automatico per chi possiede un ISEE inferiore a 9.530 euro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

