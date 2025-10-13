La missione impossibile diventa un incubo Il Pontedera spazzato via da cinque reti

ASCOLI 5 PONTEDERA 0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (28’ st G. Corradini), Damiani; Silipo (22’ st Palazzino), Rizzo Pinna (28’ st Ndoj), D’Uffizi (22’ st Oviszack); Gori (32’ st Corazza). A disp: Brzan, Barosi, Chakir, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo. All. Agostinoni (Tomei squalificato). PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; F. Corradini, Pretato, Vona (28’ st Paolieri); Bassanini, Manfredonia (37’ st Milazzo), Faggi, Perretta; Scaccabarozzi (14’ st Nabian); Vitali (28’ st Tarantino), Ianesi (1’ st Andolfi). A disp: Raffi, Strada, Gueye, Pietrelli, Tempre, Coviello, Beghetto, Battimelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

