La migrazione come strumento di guerra ibrida L’Europa si addestra a gestire le crisi

Le forze francesi lo scorso 2 ottobre abbordavano la nave Pushpa (oggi ribattezata Boracay e in precedenza registrata come Kiwala), una delle unità delle flotte ombra russa, al largo di Saint-Nazaire. Negli stessi giorni, a poche centinaia di chilometri di distanza, tra Parigi e Bruxelles, un gruppo di funzionari e agenti delle intelligence europee stava mettendo in scena, per esercitazione, un differente scenario di crisi. Un’ondata migratoria manipolata da Mosca come strumento di pressione geopolitica. Secondo quanto rivelato da Intelligence Online, l’esercitazione coordinata da Frontex aveva come obiettivo quello di testare la capacità di risposta dell’Unione Europea di fronte a un’ondata migratoria pilotata, concepita come arma ibrida contro i confini europei. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La migrazione come strumento di guerra ibrida. L’Europa si addestra a gestire le crisi

In questa notizia si parla di: migrazione - strumento

? , ideale per acquatici, oche, cesene e quaglie che volano ad alta quota durante la migrazione Lo strumento perfetto per collegarla ai tuoi richiami per una copertura sonora eccezionale e Vai su Facebook

Non perdere i nuovi annunci dei leader Microsoft sugli strumenti basati sull’IA per la migrazione e la modernizzazione. Guarda l’evento on-demand: http://msft.it/6010sehja - X Vai su X

La migrazione come strumento di guerra ibrida. L’Europa si addestra a gestire le crisi - Le forze francesi lo scorso 2 ottobre abbordavano la nave Pushpa (oggi ribattezata Boracay e in precedenza registrata come Kiwala), una delle unità delle flotte ombra russa, al largo di Saint- Come scrive formiche.net

Conflitti Ibridi: La Strategia di Mosca e Minsk sulla Crisi dei Migranti in Polonia - Esplora il contesto della guerra ibrida tra Mosca e Minsk e analizza il suo impatto su Polonia e migranti, evidenziando le dinamiche geopolitiche e le conseguenze umanitarie. Riporta notizie.it