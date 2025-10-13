La mia migliore amica mi ha accusato di non esser stata abbastanza entusiasta per la sua casa nuova e mi ha fatto ghosting dopo 30 anni di amicizia | lo sfogo è virale

Un’amicizia trentennale finita per una “ colpa ” che ha del surreale: non essere stata “abbastanza entusiasta” per la casa nuova dell’amica. È la storia, raccontata su un forum di Mumsnet e ripresa dalla rivista americana People, di una donna che è stata “ ghostata ” dalla sua migliore amica che è letteralmente sparita nel nulla dopo 30 anni di amicizia. Il suo sfogo è diventato virale, trasformandosi in un caso emblematico di amicizia “ tossica ” e scatenando un’ondata di solidarietà sul web. “Sono stata ‘ghostata’ al momento per qualcosa – non so ancora bene cosa – dato che non mi ha ancora informato di cosa ho fatto di sbagliato”, ha esordito la donna nel suo post, descrivendo una situazione di silenzio punitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

