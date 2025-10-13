La mia migliore amica mi ha accusato di non esser stata abbastanza entusiasta per la sua casa nuova e mi ha fatto ghosting dopo 30 anni di amicizia | lo sfogo è virale

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’amicizia trentennale finita per una “ colpa ” che ha del surreale: non essere stataabbastanza entusiasta” per la casa nuova dell’amica. È la storia, raccontata su un forum di Mumsnet e ripresa dalla rivista americana People, di una donna che è stata “ ghostata ” dalla sua migliore amica che è letteralmente sparita nel nulla dopo 30 anni di amicizia. Il suo sfogo è diventato virale, trasformandosi in un caso emblematico di amicizia “ tossica ” e scatenando un’ondata di solidarietà sul web. “Sono stata ‘ghostata’ al momento per qualcosa – non so ancora bene cosa – dato che non mi ha ancora informato di cosa ho fatto di sbagliato”, ha esordito la donna nel suo post, descrivendo una situazione di silenzio punitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la mia migliore amica mi ha accusato di non esser stata abbastanza entusiasta per la sua casa nuova e mi ha fatto ghosting dopo 30 anni di amicizia lo sfogo 232 virale

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia migliore amica mi ha accusato di non esser stata abbastanza entusiasta per la sua casa nuova e mi ha fatto ghosting dopo 30 anni di amicizia”: lo sfogo è virale

In questa notizia si parla di: migliore - amica

La migliore amica di rocio morales rompe il silenzio con un racconto straziante

Uomini e Donne, parla Gloria Nicoletti: "Il mio primo amore mi ha tradita con la mia migliore amica"

Cagnolina senza zampa a causa del cancro ritrova la voglia di giocare grazie alla sua migliore amica: il video

mia migliore amica haJacob Elordi: «Mia mamma è la mia migliore amica» - Sarei completamente perso senza di lei », ha confessato Elordi al quotidiano statunitense ... Scrive iodonna.it

mia migliore amica haJacob Elordi: «Chiamo mia mamma tre o quattro volte al giorno. È davvero la mia migliore amica» - L'attore australiano, 28 anni, ha un rapporto di totale fiducia e confidenza con sua madre. Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Mia Migliore Amica Ha