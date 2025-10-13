La mia amica mi ha lasciata di stucco Ecco cosa mi ha detto

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cara Valeria, l’altro giorno, come di abitudine, ho visto la mia amica “storica” per pranzo. Non ci incontravamo da prima delle vacanze e ci siamo date appuntamento per quello che, di norma, è un momento delizioso tra chiacchiere, confidenze, qualche pettegolezzo e altrettante lamentele. Solo che l’altro giorno, tutto d’un tratto, lei ha iniziato a dirmi cose tremende. Giudizi offensivi praticamente su ogni ambito della mia vita: il mio lavoro, il mio matrimonio, il modo in cui ho cresciuto i miei figli. Sono rimasta pietrificata e addolorata soprattutto per il giudizio che, solo ora ho compreso, evidentemente ha di me da anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

