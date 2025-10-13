La mia amica mi ha lasciata di stucco Ecco cosa mi ha detto

Cara Valeria, l’altro giorno, come di abitudine, ho visto la mia amica “storica” per pranzo. Non ci incontravamo da prima delle vacanze e ci siamo date appuntamento per quello che, di norma, è un momento delizioso tra chiacchiere, confidenze, qualche pettegolezzo e altrettante lamentele. Solo che l’altro giorno, tutto d’un tratto, lei ha iniziato a dirmi cose tremende. Giudizi offensivi praticamente su ogni ambito della mia vita: il mio lavoro, il mio matrimonio, il modo in cui ho cresciuto i miei figli. Sono rimasta pietrificata e addolorata soprattutto per il giudizio che, solo ora ho compreso, evidentemente ha di me da anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La mia amica mi ha lasciata di stucco. Ecco cosa mi ha detto..."

