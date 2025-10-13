La metro Linea 1 chiude prima per 4 giorni ci sono le prove per aprire la nuova stazione Tribunale
Al via le prove tecniche per aprire la nuova stazione della metro Tribunale. La Linea 1 chiuderà 2 ore prima fino a giovedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»
Metro Linea 1 funziona solo tra Colli Aminei e Dante: chiuse 10 stazioni su 21 per guasto elettrico
Black out per la linea 1 della metro, treno evacuato e linea interrotta
