La Messana cade sul campo del Niscemi prima sconfitta stagionale dei giallorossi
Prima sconfitta stagionale per la Messana. Dopo quattro risultati utili consecutivi e 10 punti conquistati, si è fermata la corsa dei giallorossi sul campo del Niscemi. Padroni di casa più propostivi in avvio di partita, ma le due squadre faticano terribilmente a trovare spazi per far male in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
