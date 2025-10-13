La Messana cade sul campo del Niscemi prima sconfitta stagionale dei giallorossi

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima sconfitta stagionale per la Messana. Dopo quattro risultati utili consecutivi e 10 punti conquistati, si è fermata la corsa dei giallorossi sul campo del Niscemi. Padroni di casa più propostivi in avvio di partita, ma le due squadre faticano terribilmente a trovare spazi per far male in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messana - cade

Messana, trasferta amara. A Niscemi matura la prima sconfitta stagionale - Dopo quattro risultati utili consecutivi e dieci punti conquistati, si arresta la corsa della Messana. Segnala messinasportiva.it

messana cade campo niscemiL’Episcopo: “A Niscemi tante insidie. Felici di aver vinto una partita sporca” - Con tre vittorie in quattro gare la Messana si è confermata in vetta, a pari punti con Leonzio e Avola. Riporta messinasportiva.it

Cerca Video su questo argomento: Messana Cade Campo Niscemi