La memoria della Resistenza fa tappa a Monreale | la testimonianza di Adelmo Cervi figlio di un eroe

Monreale – Un filo rosso di memoria e impegno civile legherà l’Emilia-Romagna alla Sicilia. Giovedì 16 ottobre 2025, Monreale avrà l’onore di ospitare Adelmo Cervi, testimone diretto di una delle pagine più dolorose e simboliche della Resistenza italiana. L’evento, intitolato “L’AUSER incontra. Adelmo Cervi: Antimafia e Antifascismo”, si terrà alle ore 17:30 presso la sede . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - La memoria della Resistenza fa tappa a Monreale: la testimonianza di Adelmo Cervi, figlio di un eroe

