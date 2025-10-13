La mattanza tra Israeliani e Palestinesi è finita?

Imolaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vittime, i feriti, la fame, la distruzione di Gaza porteranno radicalizzazione e un terrorismo islamista di nuova generazione?. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

la mattanza tra israeliani e palestinesi 232 finita

© Imolaoggi.it - La mattanza tra Israeliani e Palestinesi è finita?

In questa notizia si parla di: mattanza - israeliani

mattanza israeliani palestinesi 232Mattanza continua a Gaza, in 24 ore uccisi 65 palestinesi. 153 i feriti - Lo riferiscono i media arabi citando il ministero della Salute palestinese. Scrive secondopianonews.it

Cerca Video su questo argomento: Mattanza Israeliani Palestinesi 232