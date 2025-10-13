La mattanza tra Israeliani e Palestinesi è finita?
Le manifestazioni di Torino e Bologna, dove si è celebrato il massacro di civili israeliani, confondono la causa di un popolo con la violenza di Hamas, regalando argomenti alla propaganda di chi giustifica la strage di palestinesi a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Mattanza continua a Gaza, in 24 ore uccisi 65 palestinesi. 153 i feriti - Lo riferiscono i media arabi citando il ministero della Salute palestinese. Scrive secondopianonews.it