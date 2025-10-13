La marcia della Pace Bandiere volti speranze | Oltre 200mila persone a difendere l’umanità

Una "marea che difende l’umanità", citando la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, quella che ieri si è messa in marcia sui 24 chilometri che dividono Perugia e Assisi, sulle orme di Aldo Capitini. In cammino per la pace che è quella che si augura per la Palestina, per l’ Ucraina ma anche per gli oltre cinquanta Paesi in cui si combatte e muore ogni giorno. In cammino ci sono "più di 200mila persone", dicono gli organizzatori. Un record per la manifestazione. Comuni, associazioni, scuole e università. Sindacati e partiti, numerosi i leader nazionali arrivati per unirsi alla richiesta di diritti, giustizia e libertà: c’è la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente dei Cinque stelle, Giuseppe Conte, il leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

