La marcia della Pace Bandiere volti speranze | Oltre 200mila persone a difendere l’umanità
Una "marea che difende l’umanità", citando la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, quella che ieri si è messa in marcia sui 24 chilometri che dividono Perugia e Assisi, sulle orme di Aldo Capitini. In cammino per la pace che è quella che si augura per la Palestina, per l’ Ucraina ma anche per gli oltre cinquanta Paesi in cui si combatte e muore ogni giorno. In cammino ci sono "più di 200mila persone", dicono gli organizzatori. Un record per la manifestazione. Comuni, associazioni, scuole e università. Sindacati e partiti, numerosi i leader nazionali arrivati per unirsi alla richiesta di diritti, giustizia e libertà: c’è la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente dei Cinque stelle, Giuseppe Conte, il leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: marcia - pace
In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”
Verso la Marcia della Pace PerugiAssisi, partenza dal Frontone
Solenni festeggiamenti San Giorgio Martire, marcia per la pace all’apertura del 24 agosto
Partita la marcia della Pace Perugia-Assisi: 24 chilometri per la nonviolenza - X Vai su X
La pace in Medio Oriente è stata quest'anno il tema centrale della tradizionale Marcia Perugia Assisi: migliaia di persone sono arrivate da tutta Italia per camminare insieme contro tutte le guerre. Massimo Veneziani per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook
La marcia della Pace. Bandiere, volti, speranze: "Oltre 200mila persone" a difendere l’umanità - La storica manifestazione da Perugia ad Assisi fa il record di partecipanti "Il dialogo è l’unica arma per contrastare chi in 50 Paesi continua a uccidere". Scrive msn.com
“Sventolare bandiere” non basta, ma serve: in marcia per testimoniare l’impegno quotidiano per la pace - Flavio Lotti è l'organizzatore della Marcia PerugiAssisi della pace, in programma per il 12 ottobre. Scrive vita.it