La mamma del sindaco morto da eroe dorme in strada per protesta | Non togliete il suo striscione
Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Rocca di Papa, in provincia di Roma, ha deciso di rimuovere uno striscione posizionato all'ingresso del paese dedicato a Emanuele Crestini, il sindaco-eroe morto nel 2019 dopo l'esplosione in Comune. Crestini aveva 46 anni e non lasciò il palazzo. 🔗 Leggi su Today.it
La mamma del sindaco morto da eroe dorme in strada e protesta contro il sindaco: "Non togliete il suo striscione"
La mamma del sindaco eroe che da cinque notti dorme in strada: «Il Comune mi ascolti, rimettete il suo striscione» - Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, morì nel 2019 dopo un'esplosione in Comune: sfidò fumo e fiamme per salvare i dipendenti.
La protesta di mamma Vanda, che dorme in strada a Rocca di Papa: «Rimettete lo striscione per mio figlio sindaco morto da eroe» - Vanda Ferri, 75 anni, è la madre di Emanuele Crestini, l'ex sindaco