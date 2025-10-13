La mamma del sindaco morto da eroe dorme in strada per protesta | Non togliete il suo striscione

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Rocca di Papa, in provincia di Roma, ha deciso di rimuovere uno striscione posizionato all'ingresso del paese dedicato a Emanuele Crestini, il sindaco-eroe morto nel 2019 dopo l'esplosione in Comune. Crestini aveva 46 anni e non lasciò il palazzo. 🔗 Leggi su Today.it

