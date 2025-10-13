La madre dell' ostaggio Matan Zangauker al telefono | Torni a casa
Roma, 13 ott. (askanews) - "La guerra è finita, torni a casa", dice Einav Zangauker, madre di Matan, tra gli ostaggi israeliani per circa due anni nelle mani di Hamas. Matan non è tra i primi sette rilasciati, ma è atteso nelle prossime ore. "Non ci sarà più la guerra, tornerete tutti a casa" gli comunica commossa dopo averci potuto finalmente riparlare prima della sua liberazione. Matan Zangauker, 25 anni, era stato rapito dalla sua casa nel kibbutz di Nir Oz insieme alla sua fidanzata israelo-messicana Ilana Gritzewsky, rilasciata nel novembre 2023. Insieme a Einav Zangauker, la madre di Matan, Gritzewsky è diventata una figura chiave nella campagna per il rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: madre - ostaggio
’Ostaggio’ di guerra e burocrazia: "Mia madre malata bloccata in Iran. Le istituzioni ci aiutino, fate presto"
Nuovo video di un ostaggio diffuso dai terroristi palestinesi. La madre: "Hanno distrutto mio figlio"
Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: almeno 63 morti dall'alba | La madre di un ostaggio israeliano: "Se mio figlio muore accuserò Netanyahu di omicidio"
Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di chiamare le famiglie prima della liberazione. Sul grande schermo in Piazza degli ostaggi a Tel Aviv è stata trasmessa la telefonata dell’ostaggio Matan Tsengauker da Gaza alla madre. “Matan, vita mia, stai tornando a c - facebook.com Vai su Facebook
Blitz in Romania dell'ex capitano dell'esercito Usa per riprendersi il figlio: «La madre lo tratteneva come un ostaggio» - X Vai su X
La madre dell'ostaggio Matan Zangauker al telefono: "Torni a casa" - "La guerra è finita, torni a casa", dice Einav Zangauker, madre di Matan, tra gli ostaggi israeliani per circa due anni nelle mani di Hamas. Come scrive libero.it
"Torni a casa, vita della mamma, la guerra è finita": la telefonata tra l'ostaggio e la madre - Quattro dei primi sette ostaggi israeliani rilasciati da Hamas hanno potuto fare una videochiamata con le famiglie prima della loro liberazione. Riporta msn.com