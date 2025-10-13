La macchina fotografica che può usare il modello generativo Nano Banana | Caira modifica le foto alla fonte

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La britannica Camera Intelligence presenta Caira, fotocamera Micro 4:3 con intelligenza generativa integrata. Le immagini si modificano direttamente dallo smartphone, senza passare da software esterni. 🔗 Leggi su Dday.it

