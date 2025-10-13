È un primo passo significativo ma ce ne vogliono altri. Il 10 ottobre è entrata in vigore la legge numero 132 in materia di intelligenza artificiale con regole che intercettano anche il settore radiotelevisivo. Il quadro delle disposizioni è molto vasto. Uno dei punti più decisivi è la tutela del diritto d'autore. La legge consente che la Ia utilizzi contenuti protetti salvo esplicito dissenso da parte degli autori attraverso il cosiddetto «opt- out» per non frena il «web scraping» attraverso il quale la Ia «assorbe» opere vincolate dal copyright al solo scopo di «imparare». Lo farebbe gratuitamente senza compensi adeguati per gli autori ed è un aspetto che, si spera, i decreti delegati dovrebbero in qualche modo sanare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La legge sulla Ia è solo l’inizio