La legge 132 2025 segna un punto di svolta | per la prima volta chi pubblica immagini video o voci alterati con l' AI rischia il carcere se causa un danno ingiusto e non ha il consenso della persona coinvolta
D al 10 ottobre, in Italia, chiunque pubblichi un’immagine, un video o una voce generati con l’intelligenza artificiale, senza il consenso della persona ritratta e con l’intento o l’effetto di danneggiarla, rischia da uno a cinque anni di carcere. È scritto nero su bianco nella nuova legge sull’AI, la prima norma nazionale italiana sull’intelligenza artificiale in vigore da pochi giorni. Governare l’Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X Leggi anche › L’intelligenza artificiale e l’ecologia della mente Prima legge sull’AI in Italia: ora è reato diffondere foto e video deepfake. 🔗 Leggi su Iodonna.it
