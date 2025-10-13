La legge 132 2025 segna un punto di svolta | per la prima volta chi pubblica immagini video o voci alterati con l' AI rischia il carcere se causa un danno ingiusto e non ha il consenso della persona coinvolta

Iodonna.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D al 10 ottobre, in Italia, chiunque pubblichi un’immagine, un video o una voce generati con l’intelligenza artificiale, senza il consenso della persona ritratta e con l’intento o l’effetto di danneggiarla, rischia da uno a cinque anni di carcere. È scritto nero su bianco nella nuova legge sull’AI, la prima norma nazionale italiana sull’intelligenza artificiale  in vigore da pochi giorni. Governare l’Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X Leggi anche › L’intelligenza artificiale e l’ecologia della mente Prima legge sull’AI in Italia: ora è reato diffondere foto e video deepfake. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la legge 132 2025 segna un punto di svolta per la prima volta chi pubblica immagini video o voci alterati con l ai rischia il carcere se causa un danno ingiusto e non ha il consenso della persona coinvolta

© Iodonna.it - La legge 132/2025 segna un punto di svolta: per la prima volta, chi pubblica immagini, video o voci alterati con l'AI rischia il carcere se causa un danno ingiusto e non ha il consenso della persona coinvolta

In questa notizia si parla di: legge - segna

legge 132 2025 segnaLa Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale: impatti e prospettive sulla responsabilità da reato di persone fisiche ed enti - Le novità per la responsabilità da reato 231 nella Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale: delega al governo, nuove fattispecie di reato e aggravanti ... Si legge su riskcompliance.it

Intelligenza Artificiale e professioni intellettuali: l’obbligo di trasparenza verso il cliente - Con l’approvazione della Legge 132/2025, l’Italia si è dotata della prima legge quadro nazionale sull’intelligenza artificiale, in armonia con il Regolamento (UE) 2024/1689 – il cosiddetto AI Act, che ... Scrive ecnews.it

Cerca Video su questo argomento: Legge 132 2025 Segna