La Lega vuole dare l' Ambrogino d' Oro a Trump | La sua pace sblocca un appalto a MM
L'Ambrogino d'Oro a Donald Trump. È la proposta provocatoria, ma non troppo, arrivata lunedì 13 ottobre da Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega a Milano, in vista della scelta di coloro che saranno premiati. L'indicazione del presidente degli Stati Uniti arriva in esplicita risposta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: lega - vuole
La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente
Docente di sostegno addio? la Lega vuole il “docente per l’inclusione”, ma Chiocca avverte: “Si rischia frammentazione e deresponsabilizzazione dei colleghi, l’inclusione è di tutti”
Polemica per il ddl della Lega contro l’antisemitismo: “Vuole punire chi critica Israele”
NBA VUOLE IL MILAN NELLA NUOVA LEGA EUROPEA? AC Milan, Manchester City, PSG, Real Madrid e Barcelona. Queste sarebbero le grosse potenze calcistiche contattate da NBA per creare nuove franchigie di basket. Qui la news: https://shorturl.at/fFhR - facebook.com Vai su Facebook
La Lega vuole impegnare il governo italiano a sostenere Trump per il Nobel dell'anno prossimo - X Vai su X
La Lega vuole dare l'Ambrogino d'Oro a Trump: "La sua pace sblocca un appalto a MM" - Samuele Piscina, consigliere della Lega, ha annunciato a Palazzo Marino che il suo partito proporrà la Medaglia d'Oro del Comune di Milano al presidente degli Stati Uniti: "Permette di far arrivare 20 ... Riporta milanotoday.it
Milano, la Lega propone l'Ambrogino d'Oro a Donald Trump: “Più meritoria di una candidatura a un membro della Flotilla” - Le parole del consigliere Samuele Piscina sul presidente degli Stati Uniti: sta portando un beneficio alla città fermando la guerra e permettendo così lo sblocco dell'appalto per la realizzazione dell ... Riporta msn.com