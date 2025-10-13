La Lega vuole dare l' Ambrogino d' Oro a Trump | La sua pace sblocca un appalto a MM

L'Ambrogino d'Oro a Donald Trump. È la proposta provocatoria, ma non troppo, arrivata lunedì 13 ottobre da Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega a Milano, in vista della scelta di coloro che saranno premiati. L'indicazione del presidente degli Stati Uniti arriva in esplicita risposta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

lega vuole dare ambroginoLa Lega vuole dare l'Ambrogino d'Oro a Trump: "La sua pace sblocca un appalto a MM" - Samuele Piscina, consigliere della Lega, ha annunciato a Palazzo Marino che il suo partito proporrà la Medaglia d'Oro del Comune di Milano al presidente degli Stati Uniti: "Permette di far arrivare 20 ... Riporta milanotoday.it

lega vuole dare ambroginoMilano, la Lega propone l'Ambrogino d'Oro a Donald Trump: “Più meritoria di una candidatura a un membro della Flotilla” - Le parole del consigliere Samuele Piscina sul presidente degli Stati Uniti: sta portando un beneficio alla città fermando la guerra e permettendo così lo sblocco dell'appalto per la realizzazione dell ... Riporta msn.com

