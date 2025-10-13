Firenze, 13 ottobre 2025 – La campagna elettorale, l’impegno nella composizione delle liste (non senza polemiche, soprattutto a Viareggio) e il proverbiale tono provocatorio non sembrano aver sortito gli effetti sperati. L’effetto Roberto Vannacci non ha contribuito a risollevare le sorti della Lega, che alle precedenti elezioni regionali – quelle del 2020 – aveva superato addirittura il 21%. I dati parlano di un Carroccio addirittura al di sotto del 5%, terzo partito della coalizione di centrodestra dopo Fratelli d’Italia e Forza Italia. Exit poll elezioni regionali in Toscana, i dati: Giani in netto vantaggio, sopra al 50% "C'è poco da commentare, chi vota ha sempre ragione ", dice lo stesso Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, commentando le prime indicazioni sull'esito delle elezioni regionali in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Lega e l’effetto Vannacci (che non c’è): “Poco da commentare, chi vota ha sempre ragione”