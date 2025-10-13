Una frase ha acceso il dibattito. Filip Stanojevic, direttore tecnico delle giovanili del Montenegro, ha rilasciato delle dichiarazioni su Kevin De Bruyne. L’uscita, per le pagine di Tuttosport, ha toccato la Juventus e ha scatenato reazioni a Napoli. I tifosi azzurri hanato con ironia e sorpresa, mentre gli addetti ai lavori discutono di prospettive e sviluppo. Il tema riguarda valutazioni tecniche, scouting e competitività della Serie A. La frase che ha acceso la miccia. “Lo stile di gioco di Adzic mi ricorda quello di Kevin De Bruyne: non perché lo imiti, ma per il modo in cui legge il gioco” Il tecnico parla di letture, tempi e visione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"La Juve ha il suo De Bruyne", il paragone manda in tilt i tifosi del Napoli. Di chi si tratta