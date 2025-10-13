La Igor Volley fa suo il derby del Ticino | battuta Busto
Tre punti azzurri nel derby del Ticino. Dopo una sfida di quattro set e una importantissima reazione nel quarto set la Igor Gorgonzola batte la Eurotek Laica Uyba 3-1 (25-19; 25-21; 21-25; 25-20). Mvp per Amber Igiede, ancora una volta decisiva con 19 punti di cui 4 a muro.Per la Igor Cambi in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
