“La guerra è finita. Sono bravo a fare la pace ed è un onore farlo”. Così Donald Trump parlando ai giornalisti a bordo dell’ Air Force One in volo verso Israele. Parlando prima della liberazione degli ultimi ostaggi, avvenuta in mattinata, Trump ha sottolineato di pensare che “ il cessate il fuoco reggerà ” e che “la gente è stanca della guerra”. Sul futuro di Gaza, Trump ha spiegato che “prima bisogna occuparsi delle persone, poi potrà diventare la Riviera del Medio Oriente” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La guerra è finita, sono bravo a fare la pace”: l’annuncio di Trump dall’Air Force One

Trump su accordo a Gaza: "La guerra è finita". Parlando ai giornalisti sull'Air Force One all'inizio della visita "molto speciale" in Medio Oriente, Donald Trump ha smorzato i timori relativi al cessate il fuoco e all'accordo di rilascio degli ostaggi tra Israele e Hama - facebook.com Vai su Facebook

