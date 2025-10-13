La guerra è finita AAA cercasi artisti pacifisti

Gli appelli degli "artisti per Gaza", come sono stati ribattezzati i cantanti e gli attori che negli ultimi mesi si sono spesi per chiedere la pace e la "fine del genocidio" sembrano già essere stati relegati a un'altra epoca, o comunque a un altro tempo. Oggi, tutti gli occhi del mondo sono su Sharm El Sheik, dove verrà firmato lo storico accordo di pace tra Israele e Hamas ma da quegli stessi protagonisti di soli pochi giorni fa non si registra il medesimo coinvolgimento. Dove sono finiti tutti quelli che chiedevano che il governo facesse qualcosa, ora che Giorgia Meloni, su invito del Paese ospitante l'incontro per la pace, sarà presente al momento della firma? Dove sono quelli che esaltavano l'impegno della Flotilla pr gli aiuti alimentari, ora che è stato confermato che la quantità di cibo presente a bordo era minima, in confronto a quello che l'Italia, ma anche altri Paesi, hanno sempre consegnato? Il dubbio che questa mobilitazione, che è andata quasi di pari passo con le sollevazioni di piazza, sia stato solamente un furbo modo per dire "ci sono anche io", è inevitabile che sorga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

