La GOG inaugura la stagione con il Sestetto d' Archi della Norwegian Chamber Orchestra

Genovatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 ottobre al Teatro Carlo Felice, alle ore 20:30, prende il via la Stagione concertistica GOG – Giovine Orchestra Genovese 20252026 con un evento di altissimo profilo: l'inaugurazione è affidata al Norwegian Chamber Orchestra in Sextet.Sei solisti d'élite dell'Orchestra da Camera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugura - stagione

Acciaroli, Tommy Vee inaugura la stagione del Modis Club

’Nanof, l’altro’ inaugura la stagione a Spoleto

Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz

gog inaugura stagione sestettoMusica, la GOG apre con un Sestetto norvegese - Prende il via lunedì 13 ottobre al Carlo Felice (ore 20,30) la nuova stagione concertistica della Giovine Orchestra Genovese. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gog Inaugura Stagione Sestetto