La giusta distanza dal male | il pronto soccorso raccontato da chi rischia l’anima
Giorgia Protti, classe 1988, è un medico internista che ha lavorato per anni nella Medicina d’urgenza di un grande ospedale di Torino, la sua città. E che ha deciso di raccontare nel suo bellissimo libro d’esordio, La giusta distanza dal male, sotto forma di romanzo, il Pronto Soccorso dagli occhi di chi ci lavora e sacrifica vita e affetti. La giusta distanza è quel muro necessario, ai dottori e operatori del Ps, per non farsi annientare dal dolore altrui. Ma che talvolta rischia di allontanare anche dalle proprie, di emozioni. Un libro bellissimo, drammatico ma anche divertente, dove si intrecciano vita e morte, gioia e dolore. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: giusta - distanza
La giusta distanza di sicurezza ti permette di evitare che una brusca frenata si trasformi in una collisione. Nel carosello ti spieghiamo come calcolarla in modo semplice, per viaggiare sempre più sicuro. Vuoi altri consigli per viaggiare in sicurezza? Vai Vai su Facebook
La famiglia sopravvive solo se una madre e un figlio sapranno imparare ad amarsi alla giusta distanza. "La distanza che ci unisce" di Anna Tiziana Torti e Lorenzo Greco è la vera storia di un ragazzo che imboccherà la strada sbagliata e di una madre che sap - X Vai su X
La dottoressa e la cognizione del dolore - Qual è la giusta distanza dal male, dalla sofferenza propria e altrui? Si legge su repubblica.it
Pronto Soccorso, quando ad attenderti fuori c'è Lucifero - L’ultimo caso riguarda un infermiere del Pronto Soccorso di Montebelluna, Treviso, preso a pugni dal paziente che stava curando. Segnala corriere.it