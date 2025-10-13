La girandola di nuovi parroci cambia il sacerdote anche alla Cappella Palatina

13 ott 2025

Dopo la girandola di cambi in 20 chiese palermitane, ufficializzato nello scorso agosto, l'arcivescovo Corrado Lorefice ha proceduto ad altre due nomine che riguardano la Cappella Palatina e la parrocchia di San Tommaso d'Aquino, che si trova in via Andrea Guarneri, nella zona di via Leonardo da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

