La giornata di Papa Leone XIV Videomessaggio per la Giornata Missionaria Mondiale
In Vaticano giornata ricca di impegni per il Papa. Tra questi il videomessaggio di Leone XIV in occasione della Giornata Missionaria Mondiale del prossimo 19 ottobre. Il Pontefice invita tutti a “partecipare” così da dare sostegno a quanti portano il Vangelo nei cinque continenti. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In occasione della 99ª Giornata missionaria mondiale in programma domenica 19 ottobre, Papa Leone XIV lancia un appello a tutte le parrocchie del mondo per aiutare a sostenere i missionari che operano
"Ogni anno, nella Giornata Missionaria Mondiale, tutta la Chiesa si unisce in preghiera per i missionari e per la fecondità del loro lavoro apostolico".