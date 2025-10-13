La Giornata delle Ville Venete al Giardino di Pojega

Il 18 e 19 ottobre 2025 torna al Giardino di Pojega, nel cuore della Valpolicella, la quarta edizione della Giornata delle Ville Venete, l’iniziativa promossa dall’IRVV – Istituto Regionale per le Ville Venete e dall’Associazione per le Ville Venete per valorizzare e far conoscere questo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

