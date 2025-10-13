La giornalista Rai Incoronata Boccia | Nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza

La direttrice dell'ufficio stampa Rai senza freni all'incontro "La storia stravolta e il futuro da costruire", organizzato per il 7 ottobre. Boccia condanna con frasi discutibili "il suicidio del giornalismo" e parla di un Oscar da dare ad Hamas per la miglior regia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

giornalista rai incoronata bocciaBoccia (direttrice ufficio stampa Rai): "Nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza" - Le dichiarazioni shock della giornalista Incoronata Boccia, direttrice dell'ufficio stampa Rai, durante la tavola rotonda "La storia stravolta e il futuro da costruire", organizzata in occasione dell' ... repubblica.it scrive

