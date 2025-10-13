C ara Dottoressa, sarebbe utile (a me ma anche a tutte le mamme di preadolescenti) un tutorial su come spiegare alle bambine le prime mestruazioni. Io ho una bimba di quasi 11 anni e non so come esprimermi per spiegarle questa fase nel modo più corretto e rassicurante. una mamma Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. Cara mamma, che bella e delicata domanda la sua. Non è sola: tantissimi genitori si chiedono come affrontare questo tema con le proprie figlie, perché sappiamo tutti che la prima mestruazione è un momento speciale, a metà tra sorpresa e crescita, e non vogliamo sbagliare parole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La Ginecologa risponde. Come spiegare alle bambine le prime mestruazioni?