La forza di una donna anticipazioni 14 ottobre | Ceyda sotto accusa ma le cose non sono come sembrano
Su Canale 5 un nuovo capitolo della soap turca: un peluche innesca un licenziamento ingiusto e mette alla prova i legami e la fiducia tra i protagonisti. Ecco le anticipazioni della puntata di martedì 14 ottobre. La forza di una donna torna martedì 14 ottobresu Canale 5 alle ore 16.00 con un episodio che sposta i riflettori su Ceyda. La giovane, da poco entrata nella vita del piccolo Bora come babysitter, finisce travolta da un malinteso che la dipinge come ladra e le costa il posto. A muovere i fili è in realtà un gesto infantile e in buona fede: quel peluche trovato nella sua borsa non è un furto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
