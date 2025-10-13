Suat metterà in atto un piano spietato per punire Sarp e ridurlo in miseria dopo il suo ritorno da Bahar. Scopri tutti i colpi di scena delle prossime puntate della soap turca La Forza Di Una Donna. Nelle prossime puntate della serie La forza di una donna, la vendetta sarà il motore di una nuova tempesta familiare. Suat, accecato dal dolore nel vedere la figlia Piril distrutta per la fine del suo matrimonio con Sarp, deciderà di colpire l’uomo nel modo più crudele possibile: privandolo di ogni centesimo. Dopo aver scoperto che Sarp ha scelto di tornare da Bahar, l’ex moglie che credeva morta, il padre di Piril non riuscirà a sopportare l’umiliazione e metterà in moto un piano spietato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

La Forza Di Una Donna 2, Anticipazioni Turche: Sarp Ritorna Povero Per Colpa Di Suat!