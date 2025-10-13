la forma allungata ma capiente al punto giusto conferma il loro ruolo di accessorio perfetto da indossare ogni giorno

Capienti ma non troppo ingombranti, pratiche ma con un occhio puntato alle tendenze, originali ma capaci di andare d’accordo un po’ con tutto l’armadio della stagione. Trovare le borse perfette da indossare tutti i giorni a volte è quasi un’impresa. Ma la soluzione migliore potrebbero essere proprio le borse east-west autunno 2025. Per chi non ne ha sentito parlare o non l’ha ancora comprata, la borsa east-west è quel modello di borsa a spalla o a mano che si distingue per la forma allungata e per i manici centrali altrettanto pronunciati. Un accessorio che è già in circolazione da un po’ di tempo ma che non smette di essere amatissimo. 🔗 Leggi su Amica.it

