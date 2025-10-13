La flottiglia dei Capitori di Putin è più nutrita di quanto sembri

Trovo sempre odioso e infantile quando, non sapendo come altro criticare i sostenitori di una determinata causa, li si accusa di non dire nulla a proposito di un altro argomento, che non c’entra niente, per poi dare loro degli ipocriti. Ma non è questo l’unico motivo per cui non mi unirò ai tanti che negli ultimi giorni hanno criticato la sinistra che si è mobilitata per Gaza, in un modo o nell’altro, per non aver fatto altrettanto per l’Ucraina. Personalmente, penso che chiunque sia sceso in piazza abbia fatto benissimo a farlo per Gaza e farebbe benissimo a farlo anche per l’Ucraina, posto che grazie al cielo una buona parte della sinistra, a cominciare dal Pd, finora per l’Ucraina ha fatto molto di più: ha sostenuto l’invio di armi per aiutare il paese aggredito a resistere e ha approvato svariati pacchetti di sanzioni contro il paese aggressore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

