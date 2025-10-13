La fine di un’era | dopo quarant’anni MTV chiude i battenti nel Regno Unito

Metropolitanmagazine.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi quarantanni di onorata carriera, MTV chiuderà i battenti nel Regno Unito. L’emittente televisiva musicale, la prima al mondo a trasmettere ventiquattr’ore su ventiquattro, eliminerà entro la fine dell’anno cinque canali. Come riportato dalla BBC, il prossimo 31 dicembre segnerà la fine, dunque, per MTV Music, MTV 80s e 90s, Club MTV e MTV Live. Rimarrà attivo il canale principale, in HD; sarà tuttavia dedicato ai reality show, come Geordie Shore. La storia di MTV, dalle origini negli Stati Uniti all’arrivo nel Regno Unito. Le origini della rete risalgono al 1981, quan3do venne lanciato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la fine di un8217era dopo quarant8217anni mtv chiude i battenti nel regno unito

© Metropolitanmagazine.it - La fine di un’era: dopo quarant’anni, MTV chiude i battenti nel Regno Unito

In questa notizia si parla di: fine - dopo

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Firefly: le reazioni positive alla possibilità di un revival 23 anni dopo la fine

Danny mcbride continua a dominare la tv hbo dopo la fine di righteous gemstones

Cerca Video su questo argomento: Fine Un8217era Dopo Quarant8217anni