La fine di un’era | dopo quarant’anni MTV chiude i battenti nel Regno Unito
Dopo quasi quarant’anni di onorata carriera, MTV chiuderà i battenti nel Regno Unito. L’emittente televisiva musicale, la prima al mondo a trasmettere ventiquattr’ore su ventiquattro, eliminerà entro la fine dell’anno cinque canali. Come riportato dalla BBC, il prossimo 31 dicembre segnerà la fine, dunque, per MTV Music, MTV 80s e 90s, Club MTV e MTV Live. Rimarrà attivo il canale principale, in HD; sarà tuttavia dedicato ai reality show, come Geordie Shore. La storia di MTV, dalle origini negli Stati Uniti all’arrivo nel Regno Unito. Le origini della rete risalgono al 1981, quan3do venne lanciato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
