La filosofa Laura Boella | Prendiamoci cura di questo nostro mondo ferito
Un nuovo rapporto con questo nostro mondo ferito. Ce lo può offrire l’empatia, la capacità di immedesimarci nell’altro da noi, rendendo più concreto il dibattito e liberandoci da teorizzazioni affrettate e schieramenti ideologici. La crisi contemporanea non è solo economica o politica ma sempre più affettiva e richiede il recupero di valori fondamentali per la convivenza: l’amore, la cura, la compassione, l’ospitalità, la solidarietà. L’empatia è ecologica perché certifica l’interconnessione con tutto il vivente. La filosofa Laura Boella ne esplora la forza concettuale per riflettere sul rapporto tra mondo umano e non umano, sulle “pratiche empatiche” come forma concreta di cura che trasforma l’angoscia, la paura e l’indifferenza in sguardo verso il futuro, in un nuovo amore per il mondo di cui siamo ospiti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
>ANSA-FOCUS/ La filosofa Laura Boella, 'il futuro? niente paura' - Il tema di quest'anno è l'Umanità, concetto strettamente connesso alla con- Come scrive ansa.it
