Un nuovo rapporto con questo nostro mondo ferito. Ce lo può offrire l’empatia, la capacità di immedesimarci nell’altro da noi, rendendo più concreto il dibattito e liberandoci da teorizzazioni affrettate e schieramenti ideologici. La crisi contemporanea non è solo economica o politica ma sempre più affettiva e richiede il recupero di valori fondamentali per la convivenza: l’amore, la cura, la compassione, l’ospitalità, la solidarietà. L’empatia è ecologica perché certifica l’interconnessione con tutto il vivente. La filosofa Laura Boella ne esplora la forza concettuale per riflettere sul rapporto tra mondo umano e non umano, sulle “pratiche empatiche” come forma concreta di cura che trasforma l’angoscia, la paura e l’indifferenza in sguardo verso il futuro, in un nuovo amore per il mondo di cui siamo ospiti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La filosofa Laura Boella: “Prendiamoci cura di questo nostro mondo ferito”