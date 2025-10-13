La festa al Ghetto di Roma

Agi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Festa grande e ramoscelli d'ulivo al Ghetto di Roma dove lo spazio del antistante il Tempio Maggiore si è riempito di cittadini per la giornata storica con il rilascio degli ostaggi. Occhi occhi commossi e canti di felicità per una giornata attesa da due anni, ma anche la consapevolezza che non tutti sono tornati a casa.  "È una giornata davvero intensa, perché finalmente una parte degli ostaggi tornano a casa.” Così il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, ha commentato nel Ghetto la notizia della liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023, accolta con emozione e commozione da decine di persone riunite per pregare. 🔗 Leggi su Agi.it

la festa al ghetto di roma

© Agi.it - La festa al Ghetto di Roma

In questa notizia si parla di: festa - ghetto

festa ghetto romaGhetto ebraico blindato a Roma per la ricorrenza del 7 ottobre - Le forze dell’ordine presidiano il ghetto, con particolare attenzione al Tempio Maggiore, dove sono in corso ... Segnala video.corriere.it

festa ghetto romaFesta del Cinema di Roma 2025, la guida: eventi e ospiti da non perdere - La XX edizione della Festa del Cinema di Roma sta per aprirsi, celebrando vent’anni di cinema, incontri e anteprime nella Capitale. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Ghetto Roma