La festa al Ghetto di Roma
AGI - Festa grande e ramoscelli d'ulivo al Ghetto di Roma dove lo spazio del antistante il Tempio Maggiore si è riempito di cittadini per la giornata storica con il rilascio degli ostaggi. Occhi occhi commossi e canti di felicità per una giornata attesa da due anni, ma anche la consapevolezza che non tutti sono tornati a casa. "È una giornata davvero intensa, perché finalmente una parte degli ostaggi tornano a casa.” Così il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, ha commentato nel Ghetto la notizia della liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023, accolta con emozione e commozione da decine di persone riunite per pregare. 🔗 Leggi su Agi.it
