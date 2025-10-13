La ' Ferrari' dell' imbottigliamento! storia della piccola officina di Mario Bortolin che diventa industria e porta il Made in Italy nel mondo

La piccola ditta Friulana di Bortolin ha raggiunto le vette nel settore sia dell’imbottigliamento che dell’imballaggio. Le loro macchine funzionano a velocità eccezionali e nel mondo hanno il prestigio di un marchio così leggendario come quello del Cavallino Era il 1945. Dall’orrore della Ris. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "La 'Ferrari' dell'imbottigliamento!", storia della piccola officina di Mario Bortolin che diventa industria e porta il Made in Italy nel mondo

In questa notizia si parla di: ferrari - imbottigliamento

Chiesa di Sassoguidano - foto di Claudio Ferrari Visitala nelle giornate FAI d'Autunno, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, guarda qui per tutte le info https://fondoambiente.it/luoghi/riserva-naturale-di-sassoguidano-?gfa Vai su Facebook

Ferrari 'in blu' (e bianco) a Miami: i precedenti nella storia della F1 - Dopo l'azzurro ('La Plata' e 'Dino') dello scorso anno, la Ferrari si presenta al weekend di gara in Florida con livrea delle monoposto e tute dei piloti nel segno della 'continuità cromatica' ... Scrive sport.sky.it