Chi non si allinea alla narrazione va "indagato" e "punito". Queste le parole di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi, che attacca con parole durissime Incoronata Boccia, direttrice dell'Ufficio Stampa Rai. La giornalista in un convegno ha osservato che si è parlato "spesso del cinismo e della spietatezza dell'esercito israeliano, eppure non esiste una sola prova che siano state sventagliate delle mitragliate contro i civili inermi. Eppure questo veniva raccontato, questo è stato detto senza alcuna verifica delle fonti. Vergogna, vergogna, vergogna". Boccia parla di "suicidio del giornalismo" e di una possibile "candidatura di Hamas per l'Oscar alla migliore regia a cui noi giornalisti per primi ci siamo piegati senza alcun spirito critico", afferma criticando "l'uso ideologico della parola genocidio" e denunciando le distorsioni di una narrazione dominante imposta in una sola direzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La fatwa della Albanese: "Va indagata e punita", odio contro Boccia della Rai