La famosa di Un Medico in Famiglia mamma per la terza volta | il nome scelto
Personaggi tv. “Benvenuto, figlio mio”. – Seduta sulla stessa panchina dove, qualche mese fa, aveva rivelato la sua gravidanza, la famosa attrice è tornata a mostrarsi con il sorriso pieno e lo sguardo dolce di chi ha appena vissuto la gioia più grande. Accanto a lei, un piccolo fagotto tra le braccia. Nessun clamore, nessuna copertina: solo una foto intima, pubblicata sui social, con poche parole capaci di racchiudere tutta la felicità del momento. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
«LaVoce24magazine» “Nel golfo di Policastro il famoso medico ayurvedico indiano Atul Rakshe!” di Tonino LUPPINO – rubrica ideata e curata da Francesco Sampogna – 12 ottobre 2025 https://youtu.be/neM1ArCkTUE?si=YoDX1MDcl1gNlAL_ - facebook.com Vai su Facebook
Benessere Olistico-Atul Rakshe, famoso medico ayurvedico indiano, parla della millenaria medicina a Torraca, Pagani e Sapri! @luppinissimo - X Vai su X
Margot Sikabonyi, Maria di Un Medico in Famiglia, mamma per la terza volta: «Benvenuto figlio mio». Il tenero annuncio e il nome del bambino - L’attrice — nota per il ruolo di Maria Martini in "Un medico in famiglia" — aveva raccontato ... Si legge su msn.com
“È diventata di nuovo mamma”: l’annuncio in tv sulla famosa attrice - Fiocco azzurro in casa della nota attrice, storico volto di 'Un medico in famiglia', Margot Sikabonyi che è diventata nuovamente mamma. donnaglamour.it scrive