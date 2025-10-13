La Duchessa di Sussex dedica un messaggio di empowerment femminile alla figlia e a tutte le giovani ragazze del mondo
«O gni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne», così diceva la poetessa e attivista per i diritti civili Maya Angelou. Meghan Markle non potrebbe essere più d’accordo. In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine, l’11 ottobre, la duchessa di Sussex ha voluto celebrare non solo la figlia Lilibet Diana (4 anni), ma tutte le giovani donne del mondo. « A tutte le bambine: questo mondo è vostro. Fate tutto ciò che potete per proteggere i vostri diritti, usate la vostra voce, sostenetevi a vicenda. Noi faremo lo stesso per voi. È il vostro diritto e la nostra responsabilità », ha scritto Meghan in un post su Instagram, accompagnando il messaggio con rare immagini della figlia che mostrano momenti di quotidianità, gioco e complicità madre-figlia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
