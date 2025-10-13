La distensione tra Libano e Siria

Tira aria di disgelo tra Siria e Libano. Venerdì, il ministro degli Esteri siriano, Asaad al-Shaibani, ha incontrato a Beirut il presidente libanese, Joseph Aoun. È stata la prima volta che un alto esponente dell’attuale regime di Damasco si è recato in visita in Libano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La distensione tra Libano e Siria

In questa notizia si parla di: distensione - libano

ISRAELE vs SIRIA E LIBANO/ “Netanyahu e Al Sharaa sono d’accordo, c’è un piano per cambiare il Medio oriente” - Ultimatum al Libano: Hezbollah disarmato o il Paese sarà smembrato La Siria torna teatro di scontri con ... Si legge su ilsussidiario.net

SIRIA E LIBANO/ “Drusi, sciiti e territori: le ingerenze di Israele e Turchia con l’ok degli Usa” - Israele elemento destabilizzatore: divide la Siria appoggiando i drusi, attacca i villaggi del sud del Libano, facendo litigare Hezbollah con il governo La Francia cerca di occupare la scena in Siria ... Segnala ilsussidiario.net