La disperazione Secondo episodio | dal 15 ottobre al Teatro Due in prima nazionale il nuovo spettacolo di Paolo Nori

Debutta il 15 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Due di Parma in prima nazionale La disperazione. Secondo episodio di Paolo Nori (repliche fino al 22 ottobre), una nuova produzione di Fondazione Teatro Due. Dopo La libertà. Primo episodio in cui Nori ha intrapreso un discorso intimo, ma collettivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

