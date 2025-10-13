La denuncia di Cingolani | Leonardo costantemente assediata da cortei violenti

Leonardo nel mirino dei pro Pal, Roberto Cingolani costretto a rinunciare all’assemblea generale di Assolombarda. L’amministratore delegato della società ha mandato un videomessaggio all’evento in corso a Milano e ha spiegato di aver declinato l’invito “per questioni di aumentata tutela”. Questa la denuncia dell’ex ministro: "Nelle ultime settimane Leonardo è costantemente assediata da cortei, gruppi che attaccano le sue aziende e gli ultimi atti di Torino sono stati particolarmente violenti". Non è il primo caso. Cingolani è stato costretto a rinunciare a presenziare fisicamente a tutta una serie di eventi in questo periodo, basti pensare all’annullamento della sua presenza al Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, in programma lo scorso venerdì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

