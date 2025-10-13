La cyber-nazionale ha vinto i campionati europei

Team Italy del Cybersecurity National Lab del Cini ha sconfitto 40 nazioni nelle simulazioni di cyber-attacco e cyber-difesa. È la prima volta in undici edizioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La cyber-nazionale ha vinto i campionati europei

Ecco la cyber-nazionale italiana: i giovani fuoriclasse dell’hacking

Dal Fabbro (Iren): Idroelettrico bene strategico per la sicurezza nazionale. Fondamentale definire un sistema condiviso aziende-Governo per cyber security reti

