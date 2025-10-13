La crescita non è un caso | perché il Nobel per l’Economia 2025 ha premiato chi studia l’innovazione
L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato le ricerche che spiegano come l’innovazione e il progresso tecnologico alimentano la crescita economica nel lungo periodo. Al centro, il legame tra conoscenza, produttività e sviluppo sostenuto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: crescita - caso
