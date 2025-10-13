La Costa dei Trabocchi si prepara alla mezza maratona | oltre 1.500 iscritti per la terza edizione

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre le scarpe da corsa tornano a calcare la Via Verde per la terza edizione della Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon. La gara, omologata Fidal, si correrà sulla classica distanza di 21,097 chilometri lungo uno dei tratti più suggestivi della costa abruzzese, tra Ortona e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: costa - trabocchi

Presentata la guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi: un viaggio tra mare, porti e tradizioni

La costa dei trabocchi protagonista dell'app Abruzzo da vivere

Un romanzo ambientato sulla costa dei trabocchi: il sanvitese Vito di Battista presenta "Dove cadono le comete"

costa trabocchi prepara mezzaLa Costa dei Trabocchi si prepara alla mezza maratona: oltre 1.500 iscritti per la terza edizione - La gara, omologata Fidal, si correrà sulla classica distanza di 21,097 chilometri lungo uno dei tratti più suggestivi della costa abruzzese, tra Ortona e Fossacesia, attraversando anche San Vito Chiet ... chietitoday.it scrive

Turismo nautico, ecco la guida della Costa dei Trabocchi - Porti turistici, approdi, rimessaggi, distanze nautiche e tutti i consigli utili per apprezzare la Costa dei Trabocchi dal mare. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Costa Trabocchi Prepara Mezza