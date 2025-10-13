La Costa dei Trabocchi si prepara alla mezza maratona | oltre 1.500 iscritti per la terza edizione
Domenica 26 ottobre le scarpe da corsa tornano a calcare la Via Verde per la terza edizione della Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon. La gara, omologata Fidal, si correrà sulla classica distanza di 21,097 chilometri lungo uno dei tratti più suggestivi della costa abruzzese, tra Ortona e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: costa - trabocchi
Presentata la guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi: un viaggio tra mare, porti e tradizioni
La costa dei trabocchi protagonista dell'app Abruzzo da vivere
Un romanzo ambientato sulla costa dei trabocchi: il sanvitese Vito di Battista presenta "Dove cadono le comete"
Costa dei Trabocchi Half Marathon 2025: iscrizioni e percorso https://abruzzonews.eu/costa-dei-trabocchi-half-marathon-2025-iscrizioni-percorso-681297.html?_unique_id=68eaacea04c1c… - X Vai su X
Al TTG di Rimini presentata la proposta “Diventa Albergabici”, per promuovere il cicloturismo e il turismo sostenibile sulla Costa dei Trabocchi. Un’iniziativa concreta che mira a rendere le nostre strutture sempre più accoglienti per chi viaggia in bici, puntando - facebook.com Vai su Facebook
La Costa dei Trabocchi si prepara alla mezza maratona: oltre 1.500 iscritti per la terza edizione - La gara, omologata Fidal, si correrà sulla classica distanza di 21,097 chilometri lungo uno dei tratti più suggestivi della costa abruzzese, tra Ortona e Fossacesia, attraversando anche San Vito Chiet ... chietitoday.it scrive
Turismo nautico, ecco la guida della Costa dei Trabocchi - Porti turistici, approdi, rimessaggi, distanze nautiche e tutti i consigli utili per apprezzare la Costa dei Trabocchi dal mare. Da ansa.it